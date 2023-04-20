Медики нашли способ лечения «ленивого глаза» у детей

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что бинокулярная визуальная стимуляция с последующим сном помогает лечить общие проблемы со зрением у детей. Результаты опубликованы в журнале Communications Biology.

Амблиопия, иногда называемая «ленивым глазом» — распространенная форма снижения зрения у детей и младенцев, которая связана с поступлением искаженных зрительных сигналов в мозг. Ухудшение зрения невозможно скорректировать с помощью очков или линз. Обычно для лечения используют повязку, которой закрывают более сильный глаз. В результате мозг «переобучается», и зрение на слабом глазу улучшается. Эффект основан на пластичности мозга — его способности менять структуру и функцию. С возрастом пластичность мозга снижается, поэтому после 12-13 лет вылечить амблиопию часто невозможно.

В новом исследовании ученые показали, что лечение, требующее совместной работы двух глаз, может помочь людям с амблиопией выздороветь быстрее. Авторы работы использовали мышей, у которых была амблиопия. Они показывали мышам обогащенные визуальные стимулы. Одним мышам позволяли держать оба глаза открытыми одновременно, другим один глаз закрывали повязкой. Затем животным давали поспать.

Исследователи обнаружили, что бинокулярная визуальная стимуляция — одновременное зрение обоими глазами — приводила к большим изменения в мозге и к более значительному улучшению зрения. Ученые также доказали важность сна для этой терапии. Когда сон мышей прерывали в первые несколько часов после визуальной стимуляции, восстановление зрения было нарушено.

Результаты показывают, что стандартная терапия может быть менее эффективна, чем недавно разработанные методы.