Недоедание самок морских слонов может привести к подрыву их популяции

Незначительное снижение количества доступной добычи может серьезно повлиять на репродуктивный успех морских слонов. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Круз.

Самки морских слонов ежегодно рожают одного детеныша зимой. Они проводят четыре недели на пляже, ухаживая за ним, полностью полагаясь на накопленный жир, пока не смогут отнять детеныша от груди и вернуться в океан, чтобы поесть. После зимнего сезона размножения они уходят в море на два месяца, прежде чем вернуться в колонию для линьки. Затем они отправляются в долгую миграцию, преодолевая тысячи километров через северную часть Тихого океана в течение семи-восьми месяцев.

Морские слоны используют разные стратегии во время этих походов за пищей, удаляясь от берега на разное расстояние, ныряя на разную глубину и выслеживая разную добычу (различные виды рыб и кальмаров). Исследователи обнаружили, что глубина погружения является самым сильным предиктором набора массы. Морские слоны, ныряющие на большую глубину, имели более богатую энергией диету, чем животные, ныряющие на мелководье.

Полученный в результате прирост массы напрямую влияет на способность морского слона производить потомство. Самка, которая не набрала достаточно веса, не родит детеныша после того, как вернется на берег. Порог находится на уровне 205 кг: животные, которые набрали меньше, редко размножаются, в то время как те, кто набирает более 260 кг — почти всегда.

Выживание также зависит от набора веса, и чем дольше живет самка, тем больше детенышей она может произвести. Предыдущие исследования показали, что в долгосрочной перспективе относительно небольшое количество долгоживущих самок морских слонов производят большую часть детенышей в колонии. Эти «супермамы» могут жить до 23 лет и производить на свет более 15 детенышей за свою жизнь, в то время как большинство самок живут не так долго и производят гораздо меньше детенышей. Однако стратегии, которые позволяют этим мамам быть такими успешными, долгое время оставались неизвестными.

«Мы обнаружили, что дополнительные 5 процентов успеха в поиске пищи привели к 300-процентному увеличению производства потомства в течение всей жизни из-за влияния увеличения массы как на выживание, так и на рождение и выращивание детенышей каждый год», — поясняют ученые.

В связи с этим ученых беспокоят планы рыбной промышленности освоить глубокую мезопелагическую зону, где морские слоны находят самую калорийную пищу. Как показало исследование, даже небольшое изменение количества еды может серьезно повлиять на популяцию.