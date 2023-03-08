Палеонтологи распознали окаменелую актинию, которую принимали за медузу

Ученые идентифицировали актинию, ископаемые остатки которой долгие годы принимали за медузу. Об этом сообщает Иллинойсский университет.

Исследованные остатки происходят из месторождения Мейзон-Крик в США. Древняя дельта реки создала идеальные условия для сохранения мягких тканей многих беспозвоночных животных, погребя их в илистых отложениях. Самая распространенная окаменелость в Мейзон-Крик — так называемая «капля». Такие капли были настолько распространены и часто невзрачны, что многие из них были выброшены или проданы за несколько долларов на местные блошиные рынки. В 1970-80х годах ученые пришли к выводу, что это медузы, и назвали их Essexella asherae. У этих медуз якобы была уникальная особенность, которой нет ни у одной живой медузы — жесткая «занавеска», свисавшая с зонтикообразного «колокола» — верхней части медузы — подобно юбке, закрывавшей их щупальца, что объясняло их бочкообразную форму.

Теперь Рой Плотник и его коллеги провели дополнительное исследование и пришли к выводу, что идентификация этих животных как медуз была ошибочной. Они мысленно перевернули находку вверх ногами, после чего все стало на свои места: это выглядело как зарывшаяся в морское дно актиния. «Колокол» на самом деле был увеличенной мускульной ногой, зацепившейся за дно. Жесткой «завесой» стало бочкообразное тело актинии.

«Хотя большинство этих окаменелостей сохранились в виде разлагающихся пятен, которые выглядят как кусок использованной жевательной резинки на тротуаре, некоторые образцы сохранились настолько великолепно, что мы даже можем видеть мышцы, которые анемоны использовали, чтобы сгибать и сокращать свои тела», — поясняют проблему ученые.

Исследователи объясняют, что большое внешнее разнообразие образцов Essexella было связано с разной продолжительностью, в течение которой мертвые актинии находились на морском дне перед захоронением в иле. При этом эта актиния была не хищником, в отличие от многих современных видов, а падальщиком.

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