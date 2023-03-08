В России начали производить полимерную пленку для прочных стекол самолетов

В России восстановили производство полимерной пленки для покрытия стекол военных и гражданских самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОНПП «Технология».

Авиационные стекла должны обладать особой прочностью и устойчивостью к воздействию высоких температур, а также к их перепаду. Для этого их материал химически модифицируют, а поверхность дополнительно покрывают пленкой. Такие пленки производились в СССР, но затем технология была утрачена из-за закрытия ряда заводов, поскольку производители самолетов перешли на импортный материал. Теперь же «Ростех» и связанные с ним структуры смогли восстановить производственную цепочку.

«В настоящее время материал проходит паспортизацию, после чего начнет применяться в серийных изделиях. Его можно использовать как в военной, так и в гражданской сфере, на авиационной и другой технике, где необходимо остекление высокой прочности», - отметили в пресс-службе.

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — это российский центр компетенций в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.

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