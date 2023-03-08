Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые Пермского Политеха разработали сверхпрочный асфальт

В Пермском Политехе разработали сверхпрочную асфальтобетонную смесь

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермского Политеха) разработали асфальтобетонное покрытие повышенной прочности. Об этом сообщается на портале «Научная Россия».

«Ученые <...> изменили привычный состав асфальтобетона и повысили его прочностные характеристики, а следовательно, и долговечность», — указывается в статье.

Как следует из материала, инновационная технология подразумевает применение компонентов исключительно отечественного производства.

По словам ученых, вместо классического битума и гудрона в качестве связующего элемента для асфальта было решено взять модификатор в гранулированной форме на базе окисленных нефтяных битумов с полимерными добавками. По результатам опытов, сотрудники университета высоко оценили удобство и качество обновленного состава.

Отмечается, что исследование было выполнено в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», призванной повысить характеристики прочности асфальтобетонного покрытия, в особенности на мостах.

Ранее российские ученые сообщили о разработке наногенераторов, преобразовывающих деформации и вибрации городского шума и человеческого разговора в электрическую энергию.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть