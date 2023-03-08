Ученые Пермского Политеха разработали сверхпрочный асфальт

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермского Политеха) разработали асфальтобетонное покрытие повышенной прочности. Об этом сообщается на портале «Научная Россия».

«Ученые <...> изменили привычный состав асфальтобетона и повысили его прочностные характеристики, а следовательно, и долговечность», — указывается в статье.

Как следует из материала, инновационная технология подразумевает применение компонентов исключительно отечественного производства.

По словам ученых, вместо классического битума и гудрона в качестве связующего элемента для асфальта было решено взять модификатор в гранулированной форме на базе окисленных нефтяных битумов с полимерными добавками. По результатам опытов, сотрудники университета высоко оценили удобство и качество обновленного состава.

Отмечается, что исследование было выполнено в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», призванной повысить характеристики прочности асфальтобетонного покрытия, в особенности на мостах.

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