Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские ученые извлекли из городского шума источник энергии

В ЮФУ разрабатывают автономные генераторы, базирующиеся на шуме города и человеческой речи

close
100%
Freepik

Сотрудники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (ЮФУ) разрабатывают наногенераторы на базе углеродных нанотрубок с добавлением азота, преобразовывающих деформации и вибрации городского шума и человеческого разговора в электрическую энергию. Об этом сообщается на портале «Научная Россия».

В материале отмечается, что эти генераторы станут инновационными источниками автономного питания для нательной электроники: электронных часов, смартфонов, наушников и другой техники.

«Сегодня активно реализуется идея создания автономных <...> источников питания для устройств персональной и носимой электроники на основе наногенераторов, способных преобразовывать и накапливать энергию из окружающей среды», — говорится в статье.

По словам доцента ЮФУ Марии Ильиной, легирование нанотрубки азотом пиррольного типа в конечном итоге позволяет значительно повысить величину тока, производимого при искажении.

Ранее в Российском научном фонде заявили, что отечественные ученые провели исследование катализатора нового типа для получения водорода из воды.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть