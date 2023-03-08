Российские ученые извлекли из городского шума источник энергии

Сотрудники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (ЮФУ) разрабатывают наногенераторы на базе углеродных нанотрубок с добавлением азота, преобразовывающих деформации и вибрации городского шума и человеческого разговора в электрическую энергию. Об этом сообщается на портале «Научная Россия».

В материале отмечается, что эти генераторы станут инновационными источниками автономного питания для нательной электроники: электронных часов, смартфонов, наушников и другой техники.

«Сегодня активно реализуется идея создания автономных <...> источников питания для устройств персональной и носимой электроники на основе наногенераторов, способных преобразовывать и накапливать энергию из окружающей среды», — говорится в статье.

По словам доцента ЮФУ Марии Ильиной, легирование нанотрубки азотом пиррольного типа в конечном итоге позволяет значительно повысить величину тока, производимого при искажении.

Ранее в Российском научном фонде заявили, что отечественные ученые провели исследование катализатора нового типа для получения водорода из воды.