Экологи заключили, что 99% территории суши загрязнено опасными атмосферными частицами

Менее 1% территории суши можно считать безопасным с точки зрения концентрации твердых загрязняющих частиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Lancet Planetary Health.

Ученые исследовали загрязнения атмосферы частицами PM2.5 (размером до 2,5 микрон). Врачи давно выяснили, что высокие концентрации этих частиц во вдыхаемом воздухе провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, а также проникают во многие органы человека с неизвестными последствиями. В качестве источника данных прослужили исследования, проведенные экостанциями в 65 странах, а также метеорологические данные за 2000-2020 годы.

Выяснилось, что большинстве людей проживает в зонах, где концентрация частиц превышает рекомендованные врачами 5мкг/м3.

«В 2019 году только 0,18% площади суши и 0,001% населения мира подвергались среднегодовому воздействию PM2.5 в концентрациях ниже 5 мкг/м3», — пишут ученые. Авторы уточнили, что самые высокие уровни содержания вредоносных частиц выявлены в Восточной Азии, Южной Азии, Северной Африке. При этом Австралия, Новая Зеландия, другие регионы Океании и Южная Америка относятся к регионам с наиболее низким среднегодовым содержанием PM2.5 в воздухе, однако количество дней в году, когда этот показатель превышает норму, растет. В Южной и Восточной Азии более 90% дней в 2000, 2010 и 2019 годах наблюдались суточные концентрации PM2.5 выше 15 мкг/м3.

Авторы надеются, что их исследование заставит обратить внимание властей на загрязнение воздуха микроскопическими частицами, которые требуют введения отдельных экологических норм.

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