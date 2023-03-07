Анализ указал на важность северных штормов для газообмена между океаном и воздухом

Ученые проследили за процессом газообмена между водой и воздухом в океане. Об этом сообщает пресс-служба Вудсхольского Океанографического Института.

Авторы новой работы провели измерения соотношения изотопов инертных газов, растворенных в образцах морской воды, собранных на глубине до 4,5 км в Северной Атлантике. Благородные газы не вступают в реакции и не используются живыми организмами, что делает их полезными индикаторами в физике — то есть, на их концентрацию не влияют растения и животные.

Пробы воды для исследования были взяты с участка BATS (31°40 с.ш., 64°10 з.д.), давно известного среди исследователей и хорошо подходящего для забора проб. Результаты подтвердили, что решающую роль в газообмене между воздухом и водой играют пузырьки в северной части океана, в высоких широтах.

«Обмен углекислым газом и другими парниковыми газами между глубинами океана и атмосферой происходит в высоких широтах зимой, особенно во время штормов. Измерения концентраций инертных газов в глубине северной части Атлантического океана подтвердили важность больших пузырей, образующихся во время штормов, что значительно расширило наше понимание скорости газообмена на глубине», — пояснил автор исследования Уильям Смет.

Авторы утверждают, что их результаты улучшают способность количественно оценивать обмен углекислым газом и другими парниковыми газами между океаном и атмосферой и предсказывать, как их концентрация в атмосфере повлияет на климат Земли. В свою очередь, это имеет решающее значение для построения корректных климатических моделей и разработки политики по смягчению последствий глобального потепления, поскольку океан является крупным хранилищем растворенного углекислого газа.