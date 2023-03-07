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Биологи заставили мышей протрезветь гормональным уколом

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Cell Metabolism/Choi et al.

Гормон FGF21 смог защитить мышей от вызванной этанолом потери равновесия. Об этом сообщает Cell Metabolism.

Употребление этанола, полученного в результате ферментации простых сахаров в созревающих фруктах, может вызвать интоксикацию, нарушая подвижность и способность к суждению. Животные, потребляющие фруктозу и другие простые сахара, выработали ферменты печени для расщепления этанола.

FGF21 — это гормон, который индуцируется в печени различными метаболическими стрессами, включая голодание, дефицит белка и избыток этанола. У людей этанол, безусловно, является наиболее мощным индуктором FGF21, описанным на сегодняшний день. Предыдущие исследования показали, что FGF21 подавляет предпочтение этанола, побуждает пить воду для предотвращения обезвоживания и защищает от вызванного алкоголем повреждения печени.

Стивен Кливер из Техасского университета и его коллеги выявили новую защитную функцию FGF21. В ходе экспериментов авторы выяснили, что мышам, лишенным FGF21 потребовалось больше времени, чтобы восстановить замедленные алкоголем рефлексы, ловкость и чувство равновесия. И наоборот, фармакологическое введение FGF21 уменьшало время, необходимое мышам для восстановления после вызванной этанолом потери сознания и отсутствия координации.

При этом гормон не уменьшал аналогичный эффект, вызванный кетамином, диазепамом или пентобарбиталом, что указывает на специфичность именно к этанолу. В дальнейшем ученые надеются выяснить, будет ли введение FGF21 помогать людям протрезветь.

Ранее неврологи назвали диету, которая может улучшить состояние при болезни Альцгеймера.

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