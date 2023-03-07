Медики выяснили, что тренировки опасны не для всех людей с утолщенной мышцей сердца

Ученые из Йельской школы медицины выяснили, что интенсивные физические упражнения не увеличивают риск серьезных сердечных событий у людей с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП). Исследование представлено на Ежегодной научной сессии Колледжа кардиологии.

ГКМП возникает при утолщении сердечной мышцы, которое затрудняет его работу. Иногда болезнь протекает без симптомов и может вызвать внезапную смерть в молодом возрасте. Традиционно врачи советуют людям с ГКМП избегать интенсивных упражнений, а некоторым — запрещают заниматься профессиональным спортом.

В исследовании приняли участие 1534 человека из пяти стран (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) с ГКМП в возрасте от 8 до 60 лет. Около 20% были моложе 25 лет.

42% участников регулярно занимались интенсивными тренировками (более 60 часов в год). Среди видов спорта были распространены бег, плавание, баскетбол и футбол. Еще 43% участников тренировались умеренно, занимаясь быстрой ходьбой или аэробикой. 16% участников вели малоактивный образ жизни.

Анализ показал, что люди, которые занимались интенсивными тренировками, не были подвержены повышенному риску смерти, обмороков или других нежелательных событий, связанных с сердцем.

Исследователи подчеркнули, что при ГКМП людям необходимо регулярно посещать кардиолога, имеющего опыт работы с этой болезнью. Только опытный врач может посоветовать пациентам подходящие упражнения, дать индивидуальные рекомендации и план на случай чрезвычайной ситуации.