Археологи узнали о стандартизации красок для керамики в древнеиндейской империи Уари

Археологи исследовали краски на древней перуанской керамике. Об этом сообщает Филдовский музей.

Империя Уари существовала на высокогорьях и в прибрежных районах Перу с 600 по 1050 год нашей эры. «Люди иногда считают инков первой большой империей в Южной Америке, но первыми были уари, — говорит Луис Инонан, автор нового исследования. — Поскольку они не использовали письменность, материальная культура — например, гончарное дело — была бы важным средством передачи социальных и политических сообщений. Визуальное воздействие этих объектов было бы очень мощным». Даже небольшие детали, такие как использование правильного оттенка цвета, обозначали важность и легитимность объекта как части империи.

Американские археологи изучили химический состав чернил, которые древние мастера Уари и покоренных ими регионов Анд использовали для росписи керамических сосудов. Выяснилось, что везде применяли схожий состав черных чернил, содержащих в себе соли марганца. Это было характерно как для керамики, исполненной в стиле Уари, так и для сосудов с элементами местного декора, которые в прошлом были частью культуры покоренных Уари народов. При этом до завоевания многие из этих народов использовали совсем другие черные краски, например, на основе соединения железа и кальция.

Ученые считают, что империя Уари установила своего рода «контроль качества» керамики, производимой в разных регионах, возможно, даже снабжая ремесленников «правильным» черным пигментом. «В целом черные минералы легко добывать в долинах, в которых жили изученные нами народы, — поясняют ученые. — Но старые черные минералы не соответствовал официальному облику, принятому у уари, ремесленникам, возможно, поставляли марганецсодержащие минералы из столицы для получения нужного оттенка черного».

Оттенок при этом менялся незначительно, но мог нести большой символический смысл. Из этого ученые делают вывод о большой централизации в этой древней империи.

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