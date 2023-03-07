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Нейробиологи выяснили, что колебания гормонов мало влияют на поведение подопытных мышей

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Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что лабораторные самки мышей демонстрируют более стабильное поведение, чем самцы, несмотря на гормональные циклы, что подчеркивает важность включения в исследования самок наравне с самцами. Работа опубликовано в журнале Current Biology.

Нейробиологи проанализировали поведение мышей при неограниченном исследовании открытого пространства. Они обнаружили, что гормональный цикл оказывает незначительное влияние на поведение самок. Более того, различия в поведении у самцов были даже больше, чем у самок.

Мозг мыши и человека имеет много общего в структурной организации, поэтому мышей используют в качестве модельных животных для изучения различных заболеваний. На протяжении более 50 лет исследователи преимущественно использовали в экспериментах самцов мышей. Анализ 2011 года показал, что самцов использовали в пять раз чаще, чем самок.

Эта практика привела к плохому пониманию женского мозга, что, вероятно, способствовало неправильной диагностике психических и неврологических состояний у женщин, а также к разработке лекарств, которые имеют больше побочных эффектов для женщин.

Такая предвзятость объяснялась тем, что колебания уровня гормонов у самок животных и женщин могут усложнить исследования. Новая работа показала, что доказательства этой точки зрения не имеют научных обоснований.

Ученые отметили, что в их исследовании рассматривается только одна линия лабораторных мышей, поэтому результаты нельзя обобщать на других животных без дополнительных тестов. Тем не менее, полученные данные представляют собой веские доводы в пользу увеличения числа самок мышей в нейробиологии и других науках.

«Это очень интересный пример того, как предположения, влияющие на то, как мы проводим и разрабатываем нашу науку, иногда являются просто предположениями — и важно напрямую их проверять, потому что иногда они не соответствуют действительности», — объяснила ведущий автор исследования Дана Леви.

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