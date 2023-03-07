Нейробиологи выяснили, что колебания гормонов мало влияют на поведение подопытных мышей

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что лабораторные самки мышей демонстрируют более стабильное поведение, чем самцы, несмотря на гормональные циклы, что подчеркивает важность включения в исследования самок наравне с самцами. Работа опубликовано в журнале Current Biology.

Нейробиологи проанализировали поведение мышей при неограниченном исследовании открытого пространства. Они обнаружили, что гормональный цикл оказывает незначительное влияние на поведение самок. Более того, различия в поведении у самцов были даже больше, чем у самок.

Мозг мыши и человека имеет много общего в структурной организации, поэтому мышей используют в качестве модельных животных для изучения различных заболеваний. На протяжении более 50 лет исследователи преимущественно использовали в экспериментах самцов мышей. Анализ 2011 года показал, что самцов использовали в пять раз чаще, чем самок.

Эта практика привела к плохому пониманию женского мозга, что, вероятно, способствовало неправильной диагностике психических и неврологических состояний у женщин, а также к разработке лекарств, которые имеют больше побочных эффектов для женщин.

Такая предвзятость объяснялась тем, что колебания уровня гормонов у самок животных и женщин могут усложнить исследования. Новая работа показала, что доказательства этой точки зрения не имеют научных обоснований.

Ученые отметили, что в их исследовании рассматривается только одна линия лабораторных мышей, поэтому результаты нельзя обобщать на других животных без дополнительных тестов. Тем не менее, полученные данные представляют собой веские доводы в пользу увеличения числа самок мышей в нейробиологии и других науках.

«Это очень интересный пример того, как предположения, влияющие на то, как мы проводим и разрабатываем нашу науку, иногда являются просто предположениями — и важно напрямую их проверять, потому что иногда они не соответствуют действительности», — объяснила ведущий автор исследования Дана Леви.