Паразитолог Морозов предостерег от лечения гельминтозов народными методами

Народные методы лечения гельминтозов могут быть не только бесполезны, но и опасны. Кроме того, в попытках избавиться от паразитов подобными способами, пациент теряет время, позволяя болезни прогрессировать. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Например, чесночные клизмы или чесночные суппозитории, — с их помощью можно фактически сжечь человеку слизистую кишечника. Проблема с народными методами лечения паразитарных болезней есть, и она огромна. Но если у человека действительно есть в организме паразиты, если он себе их не сам диагностировал по советам из интернета, он просто потеряет время, — лечиться потом все равно придется нормальными средствами. Которые подбираются индивидуально, в зависимости от того, к какому классу относится обнаруженный гельминт, сколько пациенту лет, какая у него масса тела», — пояснил он.

Подробнее о том, как заподозрить у себя паразитарное заболевание и ото всех ли паразитов можно избавиться — в материале «Газеты.Ru».