Northrop Grumman провела успешные испытания двигателя новой межконтинентальной ракеты США

Компания Northrop Grumman провела успешные наземные испытания твердотопливного двигателя для новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel, передает ТАСС.

Как отметили в компании, двигатель проработал заданное время в соответствии с установленными параметрами. Следующим этапом станут уже летные испытания.

Ранее в России начались испытания новой разведывательной машины для сил специальных операций (ССО), предназначенной для обнаружения и распознавания целей, а также определения их точных координат и целеуказания для высокоточных средств поражения.

Машина была впервые показана на форуме «Армия-2022» под обозначением «Изделие 3Р19У07». Машина построена на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

В начале лета 2023 года планируется начать государственные испытания новой машины. Сейчас проверяется работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурных значениях, влажности, осадках.