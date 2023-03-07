В Японии провалился запуск ракеты H3, ее уничтожили

Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой японской ракеты Н3, которую ранее запустили с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Трансляция велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в YouTube.

Ранее сообщалось, что Япония осуществила запуск новейшей японской ракеты-носителя тяжелого класса H3.

Диктор объявил, что сигнал на прерывание полета ракеты был направлен, «так как невозможно прогнозировать успешное завершение миссии». По данным агентства ТАСС, в JAXA не смогли подтвердить, что двигатель второй ступени был запущен.

«Ракете направили сигнал на уничтожение», — повторил диктор.

17 февраля аналогичный запуск завершился провалом — ракета не смогла оторваться от земли.

Изначально запуск планировался еще на 2020 год, его отложили из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты.

H3 — крупнейшая ракета-носитель Японии длиной 63 метра, она работает на жидком топливе.