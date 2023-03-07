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В Японии состоялся запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3

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JAXA

Япония осуществила запуск новейшей японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. Старт был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Ведется прямая трансляция.

Миссия должна вывести на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

17 февраля аналогичный запуск завершился провалом — ракета не смогла оторваться от земли.

Изначально запуск планировался еще на 2020 год, его отложили из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты.

В январе 2023 JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке.

Проблем не было выявлено. Затем запуски долго не осуществлялись из-за погодных условий.

H3 — крупнейшая ракета-носитель Японии длиной 63 метра, она работает на жидком топливе.

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