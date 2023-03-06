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Российские ученые разработали «кардиопластырь» для удаленного мониторинга работы сердца

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Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — «кардиопластырь», прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе университета подчеркнул, что работу над созданием устройства ведут специалисты научного центра «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Отмечается, что он был создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине.

Задача «кардиопластыря» состоит в том, чтобы беспрерывно снимать электрокардиограммы пациента в течение 14 дней. Это должно помочь кардиологам принимать решение.

Данные прибор должен анализировать уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следить за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями, отметили в пресс-службе университета.

Ранее стало известно, что российские химики обнаружили, что феррит кобальта может взаимодействовать с радиоволнами терагерцового диапазона.

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