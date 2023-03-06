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Ученые обнаружили, что жизнь на орбите может ослаблять связи в мозге

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Длительное нахождение в условиях микрогравитации ослабляет связь промежуточного мозга и поясничной коры. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Человеческое тело эволюционно адаптировано к земным условиям, и потому жизнь в космосе является вызовом для здоровья. Известно, что в невесомости из костей вымывается кальций, происходит ослабление мышц спины, а сердце принимает более округлую форму.

Флорис Вейтс из Антверпенского университета и его коллеги из России и западных стран выявили еще одно последствие невесомости. В основе исследования лежат МРТ-снимки мозга 13 российских космонавтов, посещавших МКС в 2010-х годах.

«Сила связей с различными областями мозга снизилась у задней части поясной извилины. Эти изменения сохранились спустя восемь месяцев после полета. Поскольку поясная извилина вместе с областью предклинья является ключевым узлом так называемой сети пассивной работы мозга, то изменения ее связей могут сигнализировать об общемозговых эффектах адаптации к незнакомым сенсорным ощущениям в условиях космического полета», — сообщают ученые. Кроме того, наблюдалось увеличение в числе связей между угловой извилиной мозга, а также раскрыли сдвиги в структуре соединений между островковой корой и другими регионами мозга.

По мнению ученых, эти изменения возникли как адаптация в ответ на необходимость непрерывно перемещаться (летать) в условиях невесомости. Авторы подчеркивают, что описанные изменения не должны иметь значимых негативных последствий и в целом аналогичны изменениям мозга у представителей других экстремальных профессий.

Ранее биологи показали алого перевернутого удильщика и других глубоководных рыб.

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