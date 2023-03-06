Ученые перечислили немедикаментозные методы борьбы с преждевременной эякуляцией

Ученые из Университета Англии Раскина установили, что йога и бег помогают в борьбе с преждевременной эякуляцией у мужчин. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Ученые проанализировали 54 исследования, в которых рассматривалась проблема преждевременной эякуляции и способы ее решения. В результатах обзора авторы перечислили эффективные немедикаментозные методы борьбы с проблемой.

У мужчин, которые бегали 30 минут в день в течение пяти дней в неделю, продолжительность секса в среднем увеличилась с 40 секунд до более трех минут. Малоподвижные мужчины достигали оргазма спустя 50 секунд.

Такой же эффект оказывали занятия йогой. Время полового акта у мужчин, которые занимались йогой, увеличилось более чем в три раза, с чуть менее 26 секунд до почти полутора минут.

Кроме того, продлить половой акт помогают упражнения для укрепления мышц тазового дна, а также техника остановки секса. Этот метод подразумевает, что во время полового акта мужчина должен останавливаться и сжимать головку пениса.

По словам ученых, эти методы работают так же эффективно, как медикаментозные препараты.