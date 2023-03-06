Исследователи выяснили, какие стереотипы о 8 Марта раздражают россиян

И мужчин, и женщин практически в одинаковой степени раздражают одни и те же стереотипы о Международном женском дне, выяснили исследователи компании «Нетология». Результатами проведенного опроса поделились с «Газетой.Ru».

В опросе приняли участие 2642 человека — 75% женщин и 25% мужчин. Как оказалось, больше всего россиян раздражают стереотипы о том, что мужчины помогают женщинам по дому только 8 марта, а также то, что если женщина не рожала, то поздравлять ее не надо.

Мужчин (45%) при этом раздражает, что они должны выполнять «женские» обязанности весь день. Женщин же раздражает, что им желают «найти наконец нормальных мужчин», «стать более женственными», «почаще носить юбки и улыбаться» (53%).

Кроме того, в компании выяснили, что ровно половина опрошенных (50%) убеждены, что в России нужен также и Международный мужской день. Из них 17% считают, что это повод для еще одного праздника, 18% уверены, что день должен быть посвящен проблемам современных мужчин, а 15% надеются, что введение Международного мужского дня поспособствует гендерному балансу в обществе.