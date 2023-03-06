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Ученые установили, что люди с гиперсексуальным расстройством иначе относятся ко времени

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Специалисты Будапештского университета установили, что сосредоточенные только на настоящем люди более склонны к гиперсексуальности и чрезмерному просмотру порнографии. Результаты были опубликованы в Frontiers in Psychology.

От 3% до 10% людей склонны к неконтролируемому сексуальному поведению. Чрезмерный просмотр порнографии обычно считается возможным проявлением гиперсексуальности. Ученые посчитали, что временная перспектива (то, как человек относится к прошлому, настоящему и будущему, и как это формирует его поведение) может лучше понять природу гиперсексуального расстройства.

Принято выделять несколько временных перспектив: позитивная и негативная временные перспективы прошлого, гедонистическая и фаталистическая перспективы настоящего, а также ориентированная на будущее.

Первая включает в себя взгляд в прошлое в позитивном, ностальгическом ключе, в то время как вторая подразумевает противоположное отношение. Временная перспектива гедонистического настоящего соотносится с переживанием удовольствия, при этом настоящее видится оторванным от прошлого и будущего, единственная цель – наслаждение. Перспектива фаталистического настоящего предполагает чувство беспомощности и смирения с будущим. Последняя предполагает ориентацию на будущее и целеустремленность.

В исследовании приняли участие 1000 человек, которые прошли опрос для определения их отношения ко времени, частоты просмотра порнографии и наличия симптомов гиперсексуального поведения.

Результаты анализов показали, что ориентированная на будущее временная перспектива была связана с меньшим количеством случаев гиперсексуальности. В то время как гедонистическая перспектива настоящего, наоборот, была связана с частым просмотром порнографии и гиперсексуальностью.

«Пока мы не можем сделать какие-либо причинно-следственные выводы, ясно одно: люди с гиперсексуальным расстройством иначе воспринимают время. Это позволяет нам предположить, что гиперсексуальность напоминает другие аддиктивные формы поведения. В будущем мы продолжим изучать этот феномен», – заключили ученые.

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