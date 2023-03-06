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Психологи назвали тип личности, склоный к манипуляциям в отношениях

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Психологи из Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в Польше доказали, что черты личности темной триады связаны с использованием манипуляций в отношениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Темная триада характеризуются негативными чертами — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией. Нарциссизм связан с гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии, макиавеллизм включает в себя манипулятивность и желание эксплуатации других, а также циничное пренебрежение нравственностью и лживость. Главные особенности психопатии — асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм и бессердечность.

Для исследования авторы пригласили 171 добровольца. Они завершили опрос, на основе которого ученые смогли оценить уровень агрессивности участников, частоту использования манипуляций в романтических отношениях, а также установить, насколько у участников выражены черты темной триады.

«Результаты показывают, что макиавеллизм, нарциссизм и агрессивность были положительно связаны со склонностью к использованию методов манипулятивного влияния», – отметили ученые.

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