Обнинское научно-производственное предприятие (ОНПП) «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в «Ростех») создает для космического корабля «Орел» ультралегкие композитные конструкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Их (конструкции. – «Газета.Ru») можно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность», — говорится в сообщении.

Изделия обладают уникальными весовыми характеристиками — максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 гр на 1 кв. м.

Пилотируемый корабль «Орел» создается в рамках российской лунной программы.

Ранее ученые испытали в космосе антирадиационный материал для российской Лунной программы.