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Ученые доказали, что ускоренное сердцебиение вызывает приступы паники

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Ученые из Стэнфордского университета установили, что частота сердцебиений влияет на эмоциональное состояние. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Команда провела ряд экспериментов с мышиной моделью. На грызунов надевали специально разработанные устройства со светодиодами, с помощью которых ученые могли вызвать у них тахикардию (ускоренное сердцебиение). В первом эксперименте исследователи не заметили никаких изменений в поведении мышей.

Однако, грызунов перенесли на широкое открытое пространство, которое обычно вызывает у них стресс. Когда мышей не стимулировали, они вели себя спокойно. Но при стимуляции мыши начинали демонстрировать панику. По словам ученых, наибольшую активность при тахикардии проявляют нейроны коры задней доли островка и префронтальной коры, которые обрабатывают сенсорную информацию. Если активность в этих областях подавляли, то тахикардия никак не влияла на эмоциональное состояние животных.

Команда подчеркнула, что такая же закономерность может быть выявлена и у людей. В будущем они продолжат изучать связь между сердцебиением и эмоциями для разработки методов помощи людям с тревожностью и паническими атаками.

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