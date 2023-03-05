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Ученые придумали рецепт салата из ингредиентов, которые можно вырастить в космосе

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Пресс-служба «Easy to Cook»

Ученые из Университета Аделаиды составили рецепт салата для космонавтов, об этом сообщается на официальном сайте университета.

Салата состоит из продуктов, которые можно выращивать на борту космического судна. Исследователи использовали рекомендации NASA по космическому питанию, на их основе была создана математическая модель. Ее ученые использовали для оценки различных продуктов.

«Существуют десятки растений, которые способны удовлетворить пищевые потребности космонавтов. Мы выбрали те, которые содержат максимальное количество нужных веществ в минимальном объеме, и при этом могут быть выращены в ограниченном пространстве МКС», — пояснили ученые.

В итоге идеальный для космических условий салат содержал соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявую капусту, арахис и батат.

Исследователи также приготовили придуманный салат, который попробовали четыре добровольца. По их словам, блюдо оказалось вполне съедобным и они могли бы его есть каждый день на протяжении недели.

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