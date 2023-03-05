Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нутрициологи обнаружили минус у двух популярных диет

close
100%
Freepik.com

Нутрициологи из Тулейнского университета в США подсчитали, какой вред окружающей среде наносят палео- и кето-диеты, которые сейчас набирают особую популярность. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Авторы работы сравнили углеродный след, который оставляют три вида диет: палео (упор на мясную пищу, овощи, фрукты, злаки и бобы при этом исключаются из рациона), кето (сторонники кето отказываются от почти всех углеводов, вместо этого сосредотачиваясь на мясе и жире), а также веганство.

По словам ученых, углеродный след вышеперечисленных планов питания играет роль в усилении глобального потепления. Поэтому для борьбы с ним, важно определить наиболее экологичный вариант питания.

В рамках работы ученые использовали информацию из базы данных dataField, в которой содержится информация об углеродном следе различных продуктов. Как оказалось, на 1 тыс. потребляемых калорий при кето-диете приходится почти 3 кг углекислого газа, а на палео-диету — 2,6 кг. Углеродный след веганской диеты составил всего лишь 0,7 кг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть