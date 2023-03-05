Нутрициологи обнаружили минус у двух популярных диет

Нутрициологи из Тулейнского университета в США подсчитали, какой вред окружающей среде наносят палео- и кето-диеты, которые сейчас набирают особую популярность. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Авторы работы сравнили углеродный след, который оставляют три вида диет: палео (упор на мясную пищу, овощи, фрукты, злаки и бобы при этом исключаются из рациона), кето (сторонники кето отказываются от почти всех углеводов, вместо этого сосредотачиваясь на мясе и жире), а также веганство.

По словам ученых, углеродный след вышеперечисленных планов питания играет роль в усилении глобального потепления. Поэтому для борьбы с ним, важно определить наиболее экологичный вариант питания.

В рамках работы ученые использовали информацию из базы данных dataField, в которой содержится информация об углеродном следе различных продуктов. Как оказалось, на 1 тыс. потребляемых калорий при кето-диете приходится почти 3 кг углекислого газа, а на палео-диету — 2,6 кг. Углеродный след веганской диеты составил всего лишь 0,7 кг.