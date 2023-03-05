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Нейробиологи обнаружили мутацию, которая поможет регулировать ощущение боли

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Global Look Press

Нейробиологи из Института Бутантана в Сан-Паулу нашли мутацию в геноме, с помощью которой можно регулировать боль. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

В своей работе команда сосредоточилась на изучении рецептора сенсорных нейронов TRPV1, который отвечает за ощущение жжения. По мнению ученых, отключение этого рецептора служит для отключения боли.

«Это важный канал передачи сигналов о тепле, и его полное изменение активности может устранять физиологическую боль и препятствует ощущению жгучего тепла, выполняющего защитную функцию», – рассказали авторы.

В своей работе исследователи изучили базу данных генома для сравнения работы рецептора TRPV1 у птиц и людей. В результате они нашли пять мутаций в кодирующем этот рецептор гене K710N у птиц, влияющие на нечувствительность к боли.

«Эти мутации могут присутствовать и у людей, но они очень редки. Поэтому мы создали мышиную модель и изменили геном грызунов. Как оказалось,мыши с мутацией K710N проявляли меньшую гиперчувствительность к повреждению нервов, в то время как их реакция на вредное тепло оставалась неизменной», – объяснили ученые.

В будущих работах ученые продолжат изучать этот ген, а также его мутации для создания эффективных способов борьбы с болью.

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