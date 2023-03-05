Business Insider: косатки устроили самую кровавую охоту на акул в истории Южной Африки

Ученые из Университета Родса сообщили, что две косатки убили 17 акул за одну двухчасовую охоту. Об этом рассказал Business Insider.

Ученые отслеживали перемещения двух самцов косаток с именами Порт и Правый борт с 2009 года. Чаще всего их можно увидеть в Фолс-Бей, Южная Африка, где их впервые заметили в 2015 году.

Однажды ученые обнаружили, что косатки неоднократно ныряли в небольшом районе в течение почти двух часов, а затем отплыли от берега.

Несколько дней спустя они нашли останки 11 убитых семижаберных акул на пляже. Эти рыбы могут достигать трех метров в длину. Ученые сообщили, что всего косатки убили 17 акул или больше, съев содержимое их желудков и внутренности.

Как отметили ученые, эта охота стала самой смертоносной в данном райне.

В мае 2022 года ученым удалось заснять, как Правый борт убивает большую белую акулу. С 2015 года, когда в этом районе впервые обнаружили дуэт косаток, популяция белых акул здесь сильно сократилась.