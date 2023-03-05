Биологи показали алого перевернутого удильщика и других глубоководных рыб

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии обнаружили алую рыбу-удильщика, плавающую вверх брюхом, и других необычных животных в желобе Кермадек на глубине 5736 м ниже уровня моря. Об этом сообщает Live Science.

Группа исследователей из Китая и Новой Зеландии провели несколько часов на борту исследовательского судна IDSSE Tansuoyihao во время экспедиции к желобу Кермадек в ноябре 2022 года. Морской биолог Карин Шнабель и пилот Дэн Юй Цин стали первыми женщинами, достигшими дна желоба.

Во время экспедиции ученые встретили редкую глубоководную морскую звезду Hymenaster, которую впервые обнаружили в 1950-х годах и до сих пор больше не видели.

Также ученые наблюдали за поеданием туши большой солнечной рыбы, которая стала пищей для десятков глубоководных рыб и тысяч ракообразных.

Некоторые из причудливых морских существ могут быть новыми для науки. Обычно удильщики лежат на дне, используя приманку для ловли добычи. Но необычный алый удильщик из рода Gigantactis плавает вверх брюхом с приманкой, свисающей сверху.

Желоб Кермадек, протяженностью более тысячи километров, расположен у северного побережья Новой Зеландии. Его самая глубокая точка, называемая Глубина Шолля, находится на глубине 10 047 м ниже уровня моря.