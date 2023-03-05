Медики выяснили, могут ли специи замедлить атрофию мышц у пожилых людей

Ученые из Университета Колорадо оценили, может ли использование специй замедлить атрофию и снижение качества жизни у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

После 30 лет человек начинает терять 3-8% мышечной массы за десятилетие. С 60 лет этот процесс ускоряется и может привести к остепорозу, снижению качества жизни и инвалидизации. Здоровая сбалансированная диета и тренировки могут уменьшить снижение мышечной массы и когнитивных функций. Но пожилые люди, как правило, потребляют меньше белка, чем требуется.

В исследовании приняли участие 109 пожилых людей. Половине участников предложили мясные закуски, а остальным — вегетарианские. Часть блюд содержала специи, а остальные — только соль и перец. Все продукты были нежными, их было легко жевать и глотать. Все блюда имели одинаковое содержание калорий и макронутриентов.

Добавление специй увеличило интенсивность вкуса и привлекательность и мясной, и растительной еды. Тем не менее, это не привело к большему потреблению белка. Поэтому необходимо продолжить поиск способов увеличения потребления белка пожилыми.