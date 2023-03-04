Live Science: в Аргентине нашли останки человека в брюхе акулы, но он не был жертвой ее нападения

Ученые из Бостонского университета и Университета Флориды заявили, что акула, из брюха которой недавно извлекли останки человека, вряд ли убила его — вероятнее всего, она съела останки уже умершего мужчины. Об этом сообщает Live Science.

Останки человека, пропавшего без вести в Аргентине, недавно были извлечены из брюха мертвой суповой акулы (Galeorhinus galeus). Животное было поймано рыбаками недалеко от того места, где пропал мужчина.

32-летнего Диего Барриа (Diego Barría), жившего в патагонской провинции Чубут, в последний раз видели 18 февраля. Примерно через четыре дня местная полиция обнаружила на соседнем пляже поврежденный вездеход мужчины рядом с треснувшим надвое шлемом.

26 февраля местные рыбаки поймали возле пляжа трех суповых акул. Во время разделки туш они обнаружили человеческое предплечье в животе одной из рыб. Сначала полиция опознала мужчину по татуировке на предплечье, а затем подтвердила его личность с помощью анализа ДНК.

Полиция подозревает, что Барриа, вероятно, погиб в результате столкновения со скалой, а затем его тело смыло в море. С этим согласны и ученые из двух университетов США, которые считают, что очень маловероятно, что акула убила Баррию. Гэвин Нейлор, морской биолог из Университета Флориды, добавил, что маловероятно, чтобы суповая акула напала на человека, так как это слишком крупная добыча для них: длина особи, в брюхе которой нашли руку мужчины, составляла 1,5 метра.

В основном суповые акулы питаются камбалой и сардинами у морского дна, но в открытом море они также охотятся на более крупную рыбу и кальмаров.