NASA опубликовало видеозапись вспышки X-класса на Солнце

Обсерватория солнечной динамики NASA сняла на видео мощную солнечную вспышку – видео было опубликовано на сайте блога ведомства.

Пик активности звезды исследователи наблюдали в ночь на 6 января. Вспышке был присвоен класс X1.2. Классы солнечных вспышек имеют буквенные обозначения, среди них X-класс является самым мощным. Внутри каждого класса числа от 1 до 10 обозначают относительную силу вспышки.

Источником вспышки стало солнечное пятно AR3182. Прошедшая вспышка не затронула Землю. Однако из-за вращения Солнца пятно скоро будет направлено в сторону нашей планеты и может вызвать новые вспышки и корональные выбросы массы.

Ранее специалисты американской компании Google проверили влияние мощных солнечных бурь на работоспособность интернет-кабелей, проведенных под водой.

По мнению исследователей, вспышки на Солнце способны привести к сильным скачкам напряжения во всей инфраструктуре. В результате эксперты узнали, что само оптоволокно не подвержено воздействию скачков напряжения, в том числе потому, что кабель имеет токопроводящие медные элементы, а на нем в разных частях расположены усилители оптического сигнала.