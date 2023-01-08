Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NASA опубликовало видеозапись вспышки X-класса на Солнце

Обсерватория солнечной динамики NASA сняла на видео мощную солнечную вспышку – видео было опубликовано на сайте блога ведомства.

Пик активности звезды исследователи наблюдали в ночь на 6 января. Вспышке был присвоен класс X1.2. Классы солнечных вспышек имеют буквенные обозначения, среди них X-класс является самым мощным. Внутри каждого класса числа от 1 до 10 обозначают относительную силу вспышки.

Источником вспышки стало солнечное пятно AR3182. Прошедшая вспышка не затронула Землю. Однако из-за вращения Солнца пятно скоро будет направлено в сторону нашей планеты и может вызвать новые вспышки и корональные выбросы массы.

Ранее специалисты американской компании Google проверили влияние мощных солнечных бурь на работоспособность интернет-кабелей, проведенных под водой.

По мнению исследователей, вспышки на Солнце способны привести к сильным скачкам напряжения во всей инфраструктуре. В результате эксперты узнали, что само оптоволокно не подвержено воздействию скачков напряжения, в том числе потому, что кабель имеет токопроводящие медные элементы, а на нем в разных частях расположены усилители оптического сигнала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть