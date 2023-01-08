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PLOS One: сниженное либидо у мужчин повышает риск ранней смерти

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Японские исследователи из Университета Ямагаты выяснили, что отсутствие сексуального интереса у мужчин повышает риск ранней смерти от всех причин в возрасте старше 40 лет. Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 21 тыс. человек (8,5 тыс. мужчин и 12,4 тыс. женщин) в возрасте 40 лет и старше. Участники проходили ежегодные медицинские осмотры в течение семи лет, в том числе ученые оценивали уровень сексуального интереса у респондентов с помощью анкет.

За семь лет исследования умерло более 500 испытуемых — среди наиболее частых причин смерти был рак и заболевания сердечно-сосудистой системы. Анализ показал, что смертность от всех причин и смертность от рака были значительно выше среди мужчин, у которых отсутствовал сексуальный интерес. Для женщин такой взаимосвязи не наблюдалось.

Исследование позволит эффективнее выявлять мужчин из группы риска. Однако ученые отметили, что все испытуемые были японцами, поэтому полученные результаты не стоит переносить на других людей.

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