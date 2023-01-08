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Ученые выяснили, почему использовавшийся в Древнем Риме бетон мог самовосстанавливаться

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Giovanni Paolo Panini

Группа ученых под руководством Массачусетского технологического института выяснила причину долговечности бетона, который древние римляне использовали при строительстве. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

По мнению исследователей, долговечность бетона обеспечивалась за счет «горячего смешивания». Это процесс, при котором весь бетон нагревается до высоких температур. В результате химических реакций формируются химические вещества, связанные с высокой температурой соединения, которые в противном случае не образовались бы.

Такой процесс позволяет бетону самовосстанавливаться. Дело в том, что в процессе горячего смешивания обломки извести образуют хрупкую архитектуру наночастиц, создавая легко ломающийся и реактивный источник кальция. При смешивании с водой кальций превращается в раствор, который быстро заполняет образовавшиеся трещины. Ранее ученые считали, что обломки извести – следствие плохого размешивания смеси.

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