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Биологи выяснили, как менялся возраст зачатия детей в последние 250 тыс. лет

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В последние 250 тыс. лет люди заводили детей в среднем в 26,9 года, причем возраст матерей снизился около 10 тыс. лет назад, а в последние 5000 лет снова вырос, выяснили биологи из Индианского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

ДНК детей, унаследованная от родителей, содержит примерно 25-75 новых мутаций. Их особенности зависят от возраста матери и отца. Ученые разработали метод, который позволил на основе имеющихся геномных данных рассчитать, в каком возрасте происходило зачатие детей в последние 250 тыс. лет.

Как оказалось, в среднем за этот период люди заводили детей в возрасте 26,9 года. Женщины рожали детей в 23,2 года, а мужчины становились отцами в 30,7 года.

Возраст родителей снизился около 10 тыс. лет назад — вероятно, в связи с подъемом цивилизации, который привел к росту населения. За последние 5000 лет средний возраст матерей составил 26,4 года, с тенденцией к постепенному увеличению. Возраст отцов остался прежним.

Полученные результаты дают более глубокое понимание демографии древних людей и способствуют лучшему пониманию истории, считают авторы работы.

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