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Ученые предупредили о повышении уровня «плохого» холестерина в новогодние праздники

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Depositphotos

Уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) после новогодних праздников повышается на 20% по сравнению с летними показателями, что чревато ростом риска инфарктов и инсультов. Об этом главный научный сотрудник Лондонской медицинской лаборатории доктор Куинтон Фивелман рассказал изданию Psychreg.

«Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы и Университета Копенгагена впервые обнаружили этот построждественский всплеск в исследовании 2500 человек в 2018 году. Работа показала, что риск повышения уровня холестерина возрастает в шесть раз после рождественских каникул. Эти выводы отражены в результатах собственных анализов на холестерин, проведенных Лондонской медицинской лабораторией, которая зафиксировала заметно более высокие уровни в конце декабря и январе по сравнению с другими месяцами», — отметил он.

Повышение уровня «плохого» холестерина связано с ростом риска сердечных приступов и инсультов. Учитывая, что в новогодние праздники система здравоохранения загружена сильнее обычного, исходы этих событий могут оказаться еще более печальными, чем в другое время.

Рост уровня ЛПНП вызван обильным потреблением продуктов, содержащих сливки и масло. Фивелман рекомендует во время праздников не налегать на жирные продукты и сладости и по возможности контролировать уровень холестерина с помощью анализов.

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