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Медики нашли связь между рассеянным склерозом и микробами в кишечнике

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Состояние пациентов с рассеянным склерозом связано с составом их кишечной микробиоты, выяснили медики из Копенгагенского университета. Они рассчитывают, что с помощью изменений в рационе можно будет добиться у пациентов и изменений в составе микробиоты, что позволит сдержать болезнь. Исследование было опубликовано в журнале Genome Medicine.

В исследовании приняли участие 148 пациентов с рассеянным склерозом и столько же здоровых добровольцев. Участники сдали образцы крови и кала в начале исследования и повторно через два года.

Состав микробиоты у здоровых людей и пациентов с рассеянным склерозом различался. Кроме того, у пациентов он зависел от того, проходят ли они лечение и находится ли заболевание в активной фазе. В частности, у пациентов в ремиссии исследователи обнаружили рост численности бактерий Faecalibacterium prausnitzii и Gordonibacter urolithinfaciens, которые производят противовоспалительные вещества. В целом же у пациентов с рассеянным склерозом, особенно не получавших лечение, в микробиоте было больше бактерий, связанных с выработкой в организме провоспалительных цитокинов. Также у пациентов с рассеянным склерозом наблюдалось повышенное содержание в микробиоте вирусов, включая бактериофаги Caudovirales.

Исследователи предполагают, что с помощью изменений в питании можно повлиять на микробиоту кишечника, улучшив тем самым состояние пациентов — в частности, повысив выработку противовоспалительных веществ.

«Сейчас мы начинаем выявлять некоторые штаммы бактерий, которые оказывают благоприятное воздействие. Возможно, в долгосрочной перспективе пациенты смогут принимать пищевые добавки, способствующие размножению полезных кишечных бактерий, или сами бактерии, способствующие благоприятному метаболизму в кишечнике», — считают ученые.

О причинах развития рассеянного склероза пока известно слишком мало, что мешает подобрать и подходящее лечение, признаются ученые. Они надеются, что коррекция рациона в будущем позволит сдерживать болезнь эффективнее.

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