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Биологи выяснили, как миграционные процессы повлияли на генофонд древних викингов

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kjpargeter/freepik.com

Ученые из Стокгольмского университета проанализировали генетическую историю и миграционные процессы Скандинавии от железного века до наших дней. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Исследование основано на анализе 48 новых и 249 ранее опубликованных древних человеческих геномов, а также генетических данных более чем 16 500 человек, живущих сегодня в Скандинавии. Цель состояла в том, чтобы задокументировать, как миграции из восточной Балтики, Британских Ирландских островов и южной Европы повлияли на скандинавский генофонд.

Ученые выяснили, что ирландцы стали широко распространены во всей Скандинавии с периода викингов. Балтийские предки в основном селились в Готланде и центральной Швеции. В целом миграция с запада затронула всю Скандинавию, а миграция с востока была связана с перемещением в основном женщин.

Обстоятельства и судьба людей британо-ирландского происхождения, прибывших в Скандинавию, вероятно, были разными: одних переселили в качестве рабов, другие (христианские миссионеры и монахи) прибыли добровольно.

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