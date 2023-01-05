Палеонтологи нашли в Китае птицу с головой динозавра

Ученые из Китайской академии наук обнаружили останки древней вымершей птицы с черепом, характерным для динозавров. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Во время раскопок в Китае были обнаружены останки ранней примитивной птицы Cratonavis zhui. Палеонтологи провели исследование ископаемых останков с помощью компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения. Череп птицы по форме был похож на череп тираннозавра. Создав цифровые модели, команда ученых выяснила, что Cratonavis не могла двигать верхней частью клюва независимо от нижней. Это отличает ее от современных птиц.

Кроме того, Cratonavis имела удивительно длинную лопатку и первую плюсневую кость стопы. Современные птицы имеют короткую плюсневую кость: эта черта развилась в ходе эволюции. Длинная лопатка же могла компенсировать общее недоразвитие летательного аппарата Cratonavis.

На эволюционном древе Cratonavis находится между археоптериксом, который больше походил на рептилию, и орниторами, которые уже развили многие черты современных птиц. Возраст пород, в которых были обнаружены останки Cratonavis zhui, оценивается в 120 миллионов лет.

Исследование позволит ученым лучше понять, каким образом динозавры развили приспособления к полету и в конечном итоге дали начало группе птиц.