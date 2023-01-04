Ветеринары призвали не брать собак на запуск салютов

Хозяевам собак не стоит брать животных на запуск салютов, даже если они не вызывают у питомцев панику. Об этом «Газете.Ru» рассказали ветеринарный терапевт Игорь Рубель и невролог-ветеринар Людмила Коникова.

Владельцы собак зачастую берут их с собой при любом длительном выходе на улицу, в том числе и в новогоднюю ночь. При этом в Новый год и в последующие дни люди запускают фейерверки, которые могут травмировать собаку физически или психологически.

«Даже если вы уже брали собаку с собой на салют, и она не боялась, вы рискуете нанести животному психологическую травму. Например, если где-то рядом с ней взорвут петарду или кинут в нее, это может травмировать животное и психически, и физически. Ко мне на прием довольно часто обращаются с проблемами, которые возникли после салюта. Иногда собака даже отказывается от прогулок или начинает бояться любого шума», — рассказала Коникова.

Психологическая травма может обернуться физической — напуганное животное бежит, не разбирая дороги, может попасть под машину, наткнуться на острый сук или удариться об забор.

Рекомендация не брать собаку остается в силе даже если собака абсолютно стрессоустойчива и привычна ко взрывам. Домашних животных привлекают быстро движущиеся и светящиеся объекты, они пытаются их поймать. «Частая причина обращений — это травмы из-за петард или фейерверков. Иногда животные кидаются ловить светящиеся фейерверки, которые взрываются у них в зубах. На собаку в новогоднюю ночь обязательно нужно надеть ошейник и адресник, а желательно — еще и намордник», — рассказал Рубель.

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