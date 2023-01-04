Биологи секвенировали геном вымирающих акул-молотов и обнаружили признаки инбридинга

Ученые провели генетическое исследование исчезающих видов акул: гигантской акулы-молота и акулы-мако. Об этом сообщает экологический фонд «Спасите наши моря», само исследование было опубликовано в iScience.

Биологи собрали и исследовали последовательности геномов гигантских акул-молотов и акул-мако. Их сравнили с генетическими данными китовой акулы, белой акулы, коричневополосой и японской кошачьими акулами. Полногеномное секвенирование показало, что их популяция существенно сократилась за 250 000 лет. Кроме того, гигантские акулы-молоты имеют низкую генетическую изменчивость, что делает их менее способными к адаптации к быстро меняющемуся миру. Этот вид также демонстрирует признаки инбридинга (кровосмешения). Хотя ученые точно не знают последствий инбридинга у акул, результаты исследований волков и гепардов показывают, что со временем он приводит к появлению отрицательных признаков. В результате часто снижается выживаемость вида.

Акула-мако однако продемонстрировала большее генетическое разнообразие и менее выраженный инбридинг. Это вселяет в экологов надежду, поскольку повышает шансы вида на выживание.

Ранее биологи научили живую клетку «запоминать» события, происходящие с ней.