Виртуальное вскрытие показало причины смерти мумифицированного младенца-аристократа из 17 века

Ученые из Академической клиники Мюнхен-Богенхаузен в Германии провели виртуальное вскрытие мумии из 17 века, которая была найдена в замке в Верхней Австрии. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

По словам ученых, тело принадлежало младенцу из аристократической австрийской семьи. Тело хорошо сохранилось. Сканирование выявило характерные для рахита узловатые разрастания реберных суставов, вызванные недостатком витамина D, а также толстые слои жира, которые, вероятно, способствовали мумификации тканей. Именно недостаток витамина D и слишком избыточное кормление привели к смерти младенца.

Ученые отмечают, что рахит также возник из-за недостатка витамина D, который необходим для нормального развития костей. Во время жизни ребенка аристократы часто избегали солнца, чтобы сохранить свою фарфорово-белую кожу, что является признаком высокого положения в большей части европейского общества. Это и могло привести к смерти младенца.

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