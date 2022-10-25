Астрономы зафиксировали мощный «галактический ветер» в созвездии треугольника

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ESO

В спиральной галактике M33, расположенной в созвездии Треугольника, зафиксирован мощный «галактический ветер». Статья об этом опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Галактическими ветрами» астрономы называют ускоренные потоки раскаленного газа, покинувшие пределы галактики и сформировавшие вокруг нее пузырь. Считается, что именно это явление мешает формированию в галактике новых звезд, поскольку горячие ветры мешают прибытию в галактику холодной материи — сырья для «зародышей» звезд. Считалось, что подобные ветра могут возникнуть только в сравнительно крупных скоплениях звезд.

Фатима Табатабей из Радиоастрономического института Общества Макса Планка и ее коллеги обнаружили подобное явление в сравнительно маленькой галактике М33 (галактика Треугольника). Она удалена от Земли на 2,73 млн. световых лет, и ее можно увидеть без телескопа. «Мы впервые стали свидетелями формирования мощных ветров в столь небольшой спиральной галактике. На их существование указали аномалии в поведении космических лучей в присутствии мощных межзвездных магнитных полей — эти разогнанные частицы набирали скорость в этих полях, а не теряли их, как это должно происходить при отсутствии «галактических ветров», — поясняет Фатима.

В первую очередь, это наблюдалось в центральных областях М33, соседствующих со сверхмассивной черной дырой, и тех регионов галактики, где находились самые плотные очаги звездообразования. Подобная закономерность, по словам астрономов, указывает на то, что источником космических лучей и причиной ускорения их движения служили мощные «галактические ветра», в формировании которых, как предполагают ученые, тоже могут быть задействованы эти заряженные частицы.

Это открытие поможет астрономам лучше понять круговорот материи во Вселенной и создать модель химической эволюции.

Ранее телескоп Webb обнаружил «зародыш» планетной системы в туманности Ориона.

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