Телескоп Webb обнаружил «зародыш» планетной системы в туманности Ориона

Орбитальная обсерватория James Webb получила снимки протопланетного диска Orion 294-606. Об этом рассказал один из членов команды обсерватории, Марк МакКориан, в личном Twitter.

Впервые этот диск, находящийся на расстоянии 1400 световых лет от Земли, был обнаружен телескопом Hubble в 2000 году. James Webb смог получить его детальное изображение за счет большего разрешения и работы в инфракрасном диапазоне (камера NIRCam). Система видима с ребра и содержит молодую звезду, возрастом около 1 миллиона лет, окруженную плотным газопылевым диском, из вещества которой могут формироваться планеты. Диаметр диска оценивается в триста астрономических единиц, что в пять раз шире орбиты Нептуна, он поглощает большую часть излучения звезды, однако James Webb увидел рассеянное на пыли излучение от полярных областей звезды, образующее две небольшие отражательные туманности.

Протопланетный диск — это сравнительно плотное облако межзвездного газа, внутри которого находится молодая звезда. При определенном стечении обстоятельств из подобного диска образуется планетная система вроде Солнечной.

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