«Прогресс МС-20» поднял орбиту МКС почти на 1 км для уклонения от космического мусора

«Роскосмос»: «Прогресс МС-20» поднял орбиту МКС на 880 м, чтобы станция уклонилась от мусора

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NASA

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила на своем сайте, что во вторник, 25 октября, орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 880 м, чтобы не допустить ее столкновения с космическим мусором.

«Международная космическая станция с использованием грузового корабля «Прогресс МС-20» уклонилась от столкновения с космическим мусором. <…> В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 м», — сказано в сообщении.

В свою очередь в NASA заявили, что двигатели «Прогресса МС-20» на МКС проработали 5 минут и 5 секунд, чтобы обеспечить дополнительную дистанцию от прогнозируемой траектории фрагмента обломков российского спутника «Космос-1408», передает ТАСС.

Ранее орбита Международной космической станции была поднята для доставки на МКС двух туристов из Японии.

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