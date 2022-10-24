В Пензе на стройке обнаружили тело шерстистого носорога ледникового периода

Во время проведения строительных работ в Пензе обнаружены останки шерстистого носорога. Об этом сообщил Артем Павлихин, глава Пензенского государственного краеведческого музея, на личной странице в VK.

«В Пензенский краеведческий музей поступила информация с одной из стройплощадок Пензы. Рабочие наткнулись на костяк доисторического животного. При первом рассмотрении оказалось, что перед нами представитель фауны ледникового периода — шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis)», — говорится в посте.

Судя по всему, обнаружена юная самка возрастом 4-5 лет. Скорее всего, она жила в период 20-14 тысяч лет назад, во время конца максимума последнего оледенения. Для получения точной даты смерти необходимо провести радиоуглеродный анализ. Костяк животного прекрасно сохранился, и на данный момент он вскрыт на 80%. После извлечения находку законсервируют, стабилизируют и отправят в музей. «Процесс этот очень непростой - проклейка и гипсование костей на месте их обнаружения, вырезка вместе с грунтом. Уникальная в практике пензенских музейщиков операция по выемке костяка будет проходить на этой неделе», — сообщил Павлихин.

Ранее археологи обнаружили людей железного века с устаревшими каменными орудиями.