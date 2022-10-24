Ученые предложили использовать социальных роботов для лечения заикания

Социальные роботы, которые созданы для общения и взаимодействия с людьми, могут помочь в лечении заикания. К такому выводу пришли ученые из Альбертского университета в Канаде. Их работа была опубликована в журнале Paladyn Journal of Behavioral Robotics.

По словам ученых, достоинство роботов по сравнению с искусственным интеллектом заключается в том, что они имеют физическую оболочку. По мнению авторов работы, это делает их хорошо подходящими для лечения людей в условиях клиники.

«Заикание может в дальнейшем привести к ухудшению самооценки, негативным эмоциям, которые испытывает человек, и это приводит к беспокойству по поводу участия в речевом общении. Терапия заикания имеет огромное значение для самооценки человека, поэтому важно искать методы ее улучшения. Социальные роботы более интерактивны, чем планшеты, и могут сделать терапию более увлекательной», — объясняют ученые.

Социальные роботы успешно справляются с повторяющимися задачами, программируются и адаптируются к конкретным потребностям каждого пациента, что может снизить нагрузку на врачей. Ученые планируют продолжить изучить эффективность социальных роботов в лечении заикания. Сейчас они уже доказали свою эффективность в лечении детей с аутизмом.