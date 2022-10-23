Ученые назвали четыре вида мегафауны, которые процветают рядом с человеком

Science Advances: жизнь рядом с человеком защищает слонов и тигров от вымирания

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Ученые из Университета Квинсленда выяснили, что некоторые из крупнейших животных Азии, в том числе тигры и слоны, процветают, живя рядом с людьми, несмотря на общую тенденцию мегафауны к вымиранию. Работа опубликована в Science Advances.

Исследователи изучили палеонтологические записи, чтобы сравнить распространение 14 крупнейших видов Азии в прошлом и в современных тропических лесах. Исследование отметило сильное сокращение численности тапиров, суматранских носорогов, солнечных медведей, ягуаров и других крупных животных. Примечательно, что во всех рассмотренных учеными лесах видовой состав так или иначе изменился за последние тысячи лет.

Четыре вида — тигры, азиатские слоны, дикие кабаны и дымчатые леопарды — продемонстрировали увеличение популяций в районах с человеческой инфраструктурой. Это может быть результатом более жестких мер по борьбе с браконьерством в национальных парках, которые находятся ближе к населенным пунктам и чаще посещаются туристами.

Исследование также показало, что вырубка лесов по-прежнему влияет на виды, и, в частности, численность дымчатого леопарда сильно сократилась в этих районах. Тем не менее, авторы считают, что запрет охоты на крупных животных мог бы позволить им жить даже рядом с людьми.

Результаты ученых показывают, что при правильных условиях некоторые крупные животные могут жить рядом с людьми, несмотря на утверждения природоохранных организаций о том, что люди и мегафауна несовместимы.

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