Ученые назвали орган человека, который может проработать более ста лет

ACS: пересаженная печень человека может проработать в сумме более ста лет

close
100%
Freepik.com

Исследователи из Техасского университета и компании TransMedics из Массачусетса выяснили, что общая продолжительность жизни печени в организме донора и реципиента может превышать сотню лет. Результаты были представлены на Научном форуме Американского колледжа хирургов 2022 года.

Всего ученые рассмотрели 253 тысячи случаев трансплантации в период с 1990 по 2022 год. Они идентифицировали 25 донорских органов с кумулятивным возрастом (сумма исходного возраста донора при трансплантации и выживаемости реципиента) не менее 100 лет.

Исследователи обнаружили, что у доноров таких органов были более низкие уровни трансаминаз в крови (показывают степень повреждения печени), более низкая частота диабета и меньше инфекций, хотя они были значительно старше среднего возраста донора (84,7 против 38,5 лет).

Что касается реципиентов, то на момент трансплантации у них были значительно более низкие стадии заболевания печени. Частота отторжения через 12 месяцев существенно не отличалась между реципиентами «столетних» органов и средних, но выживаемость органов и пациентов была выше среднего.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть