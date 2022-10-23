Спутники «Гонец-М» и первый аппарат по программе «Сфера» вышли на орбиту Земли

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Евгений Биятов/РИА Новости

Спутники «Гонец-М» и первый аппарат по программе «Сфера» вышли на орбиту Земли, сообщает Telegram-канал компании »Роскосмос».

«В воскресенье, 23 октября 2022 года, три космических аппарата «Гонец-М» и первый спутник федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» доставлены на свои орбиты разгонным блоком «Фрегат», — указано в сообщении.

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров утверждает, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов. По словам чиновника, основной целью проекта является достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

Ранее ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» («Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М») стартовала с космодрома «Восточный».

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